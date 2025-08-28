Almanya’da Gazze’ye Protesto Polisten Müdahale

Dünya

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Berlin’in en hareketli yerlerinden biri olan Hackescher Meydanı yakınlarında, İsrail’in soykırımını protesto etmek ve Gazze’deki açlık krizine dikkat çekmek amacıyla yüzlerce Filistin destekçisi toplandı. Göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Gazze’de yaşanan açlık krizi ve saldırıların boyutuna vurgu yaptı.

POLİS MÜDAHALESİ VE ŞIDDET OLAYLARI

Eylem süresince, polis gösterinin sona erdiğini duyurarak, katılımcıların bölgeden ayrılmalarını istedi. Ancak göstericilerin bu yöndeki anonsa itaat etmemesi sonucunda polis, müdahale etmek zorunda kaldı ve burada şiddet olayları yaşandı.

OLAYLARIN CİDDİYETİ

Gösteri sırasında, bir kadın polisin yumruk atması sonucunda yaralandı ve sonrasında gözaltına alındı. Olay, polis müdahalesinin sertliği ile dikkat çekti.

