Almanya’da Hastane Yangını: 3 ÖLÜ, 54 YARALI

ALMANYA’DA KORKUNÇ YANGIN!

Hamburg’a bağlı Hohenfelde semtinde yer alan bir hastanede, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen yangın, hızla yayıldı.

FELAKETİN SONUCU: 3 ÖLÜ, 54 YARALI

Yaşlı hastaların yoğun olarak tedavi gördüğü hastanede, 3 kişi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Yangında, 16’sı ağır olmak üzere toplam 54 kişi yaralandı.

YANGININ BAŞLANGICI VE GÜCÜ

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemiyor. Ancak, hastanenin giriş katında başladığı ve daha sonra birinci kata sıçradığı bildiriliyor. Kısa sürede büyüyen alevlerle beraber hastanın tahliyesi için bölgede çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Hastanenin giriş katında yer alan bir oda tamamen yanarken, yoğun duman hastanenin 4. katına kadar ulaşmayı başardı.

ACİL MÜDAHALE VE SORUŞTURMA

Yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı. Sabaha kadar süren ve 160’dan fazla itfaiye ekibinin katıldığı tahliye operasyonunda, çok sayıda hasta bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.