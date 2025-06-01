Almanya’da Hastanede Yangın: 3 Ölü, 54 Yaralı

FECİ YANGIN OLAYI

Hamburg’un Hohenfelde semtinde yer alan bir hastanede, bilinmeyen bir nedenle yangın patlak verdi. Gece saatlerinde başlayan yangın, hızla yayılarak büyüdü.

ÖLÜ VE YARALILAR

Yangın sırasında, yaşlı hastaların yoğun olarak bulunduğu hastanede 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 16’sı ağır olmak üzere toplamda 54 kişi yaralandı.

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Henüz sebebi belirlenemeyen yangının hastanenin giriş katında başladığı ve hemen ardından birinci kata sıçradığı bildirildi. Yangın kısa sürede büyüdüğü için, olay yerine pek çok itfaiye aracı ve ambulans gönderildi. Hastanenin giriş katındaki bir odanın tamamen yanmasıyla birlikte, yoğun dumanın 4’üncü kata kadar ulaştığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alındı. Sabaha kadar süren ve 160’dan fazla itfaiye personelinin katıldığı tahliye işlemi sonucunda, çok sayıda hasta çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangınla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.