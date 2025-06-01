Almanya’da Hastanede Yangın Çıktı

ALMANYA’DA HASTANEDE YANGIN FACİASI

Hamburg’un Hohenfelde semtindeki bir hastanede nedeni bilinmeyen bir yangın patlak verdi. Gece saatlerinde çıkan alevler hızla yayıldı ve durumu kritik hale getirdi.

ACILAR VE YARALILAR

Yaşlı hastaların yoğun olarak tedavi gördüğü bu hastanede, 3 kişi alevler içerisinde hayatını kaybetti. Yangında 54 kişi yaralanırken, bunlardan 16’sının durumu ağır olarak bildiriliyor.

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEBİ

Henüz belirlenemeyen sebeplerle çıkan yangının hastanenin giriş katında başladığı ve daha sonra birinci kata sıçradığı öğrenildi. Yangın, büyüyerek söndürmek ve hastaları tahliye etmek amacıyla bölgeye birçok itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi.

TAHLİYE OPERASYONU VE SORUŞTURMA

Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin yoğun çabası gerekti. Sabah saatlerine kadar süren tahliye operasyonuna 160’dan fazla itfaiye ekibi katıldı. Tüm bu çabalar sonucunda kurtarılan hastalar, bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi. Yangınla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.