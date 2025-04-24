Almanya’dan Eurofighter Satışı Hakkında Açıklama!

ALMANYA’DAN EUROFIGHTER SATIŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Almanya’dan Eurofighter jetlerinin Türkiye’ye satışını engellediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Sözcüsü Tim-Niklas Wentzel, mevcut geçici hükümetin Eurofighter jetlerinin satışıyla ilgili bir onay kararı almadığını, önemli kararların gelecek ay göreve başlayacak yeni hükümet tarafından verileceğini açıkladı. Wentzel, “Gelecek hükümetin kapsamlı silah ve teçhizat ihracatı konularında alacağı kararı (mevcut) geçici hükümet önceden vermeyecek” şeklinde bilgi verdi.

İNGİLTERE İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bakanlıkta yapılan basın bilgilendirme toplantısında, Almanya’nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair gelen sorular üzerine açıklamada bulundu. Kaynaklar, “Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yapılmaktadır. Bizim şu ana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmamaktadır. Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir. Ayrıca Eurofighter Typhoon uçağının satışı ile ilgili olarak fiyat değerlendirme sürecimiz devam etmektedir” ifadelerini kullandı.