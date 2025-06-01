Almanya Hastanesi’nde Yangın: 3 Ölü, 54 Yaralı

FECİ YANGIN OLAYI

Hamburg’un Hohenfelde semtindeki bir hastanede, sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen olay, kısa sürede büyüyerek ciddi bir felaket halini aldı.

CAN KAYBI VE YARALILAR

Yoğun olarak yaşlı hastaların tedavi gördüğü hastanede, alevler arasında kalarak 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 16’sı ağır olmak üzere toplamda 54 kişi yaralandı. Hastanede meydana gelen yangının, hastaların durumu açısından oldukça tehlikeli hale geldiği bildiriliyor.

YANGININ BAŞLANGICI

Çıkış nedeni henüz netleşmeyen yangının, hastanenin giriş katında başladığı ve ardından birinci kata yayıldığı öğrenildi. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek ve hastaları tahliye etmek amacıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Hastanenin giriş katında bulunan bir oda tamamen yanarken, yoğun dumanın 4’üncü katına kadar ulaştığı kaydedildi.

HAZIRLIKLAR VE SORUŞTURMA

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Sabaha kadar süren tahliye operasyonunda 160’dan fazla itfaiye ekibi görev aldı. Kurtarılan hastalar, bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.