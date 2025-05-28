Almanya, Hızlı Vatandaşlık’ı Sonlandırdı!

ALMANYA HIZLI VATANDAŞLIK UYGULAMASINI KALDIRDI

Almanya’nın koalisyon hükümeti, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin bir araya gelmesiyle, iyi uyum gösterenlere 3 yılda Almanya vatandaşlığı verilmesini öngören hızlı vatandaşlık uygulamasını kaldırma kararı aldı. Ayrıca kabine, koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşimini de 2 yıl süreyle askıya almayı benimsedi.

YENİ VATANDAŞLIK DÜZENLEMESİ

Hızlandırılmış vatandaşlık uygulamasının sona ermesini öngören tasarının Federal Meclis’ten geçmesi durumunda, Almanya vatandaşlığı artık 3 yıl yerine en erken 5 yıl içinde verilecek. Bu değişiklik, başvuruda bulunanların uzun vadeli entegrasyonuna yönelik bir adım olarak görülüyor.

MÜLTECİLER İÇİN YENİ KURALLAR

Kabinede kabul edilen ikinci düzenleme, koruma statüsünde bulunan mültecileri de etkiliyor. Eğer düzenleme Federal Meclis’te yasalaşırsa, Almanya’ya sığınan ve savaş bölgelerinden gelen kişilere yanlarına eş ve çocukları ile yakınlarını alma izni 2 yıl süreyle verilmeyecek.

Her iki düzenlemenin de Federal Meclis tarafından temmuz ayına kadar onaylanıp yasalaşması bekleniyor. Bu önlemler, ülkenin göç ve entegrasyon politikalarındaki değişiklikleri yansıtıyor.