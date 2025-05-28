Almanya, Hızlı Vatandaşlık Uygulamasını Kaldırdı

Almanya, vatandaşlık uygulamasında değişikliğe gitti. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’den oluşan koalisyon hükümeti, uyumlu bireylere 3 yıl içinde Almanya vatandaşlığı tanıyan ‘hızlı vatandaşlık’ sistemini kaldırma kararı aldı. Bununla birlikte, koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşimi de 2 yıl süreyle askıya alındı.

YENİ VATANDAŞLIK SÜRECİ

Hızlandırılmış vatandaşlık uygulaması sona erdiğinde, Federal Meclis’ten geçmesi durumunda, Almanya vatandaşlığı artık 3 yıl yerine en kısa 5 yıl içinde verilecek. Bu değişiklik, sürecin uzamasına neden olacak.

MÜLTECİLER VE AİLE BİRLEŞİMİ

Kabine toplantısında kabul edilen diğer düzenleme, koruma statüsündeki mültecileri kapsıyor. Düzenleme, Federal Meclis’ten onay alırsa, Almanya’ya sığınan ve savaş bölgelerinden gelen bireylerin ‘ikincil koruma statüsü’ altında eş ve çocuklarıyla yakın akrabalarını yanlarına almalarına 2 yıl süreyle izin verilmeyecek.

YASALAŞMA BEKLENTİSİ

Her iki düzenlemenin de Federal Meclis tarafından temmuz ayına kadar onaylanması ve yasalaşması bekleniyor. Bu değişiklikler, Almanya’daki göçmen politikalarını önemli ölçüde etkileyecek.