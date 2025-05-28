Almanya İzmir Başkonsolosu Öncelik Verildi!

ALMANYA BAŞKONSOLOSU SCHRÖER, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu etkinlikte, Schengen vizesiyle ilgili soruları yanıtlayan Schröer, önemli bilgiler paylaştı.

VİZE BAŞVURULARINDA ÖNCELİK

Schröer, “Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Cascade Kuralı’nın Türkiye’de daha etkin bir şekilde uygulanacağının altını çizdi.

VİZE SÜRELERİ VE TAVSİYELER

Kendisi, çok girişli Schengen vizesinin bir yarıyılda en fazla 90 gün kalışı kapsadığını belirtti. Vizenin geçerlilik süresinin farklılık gösterebildiğini ifade eden Schröer, “Genellikle ilk başvuruda, tek girişli ya da kısa süreli çok girişli vize verilir. Ancak vizeyi doğru şekilde kullandığınız takdirde, bir sonraki başvurunuzda daha uzun süreli bir vize almanız mümkün olur. Bu zincirleme şekilde devam eder; daha sonra bir yıl, iki yıl hatta beş yıl süreli vize alınabilir” dedi.

Ayrıca vize başvurularıyla ilgili önemli bir tavsiyede bulunan Schröer, “Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler; hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir. Schengen vizesi hakkında doğru ve güncel bilgiyi edinmeniz gerekir, başvuruların eksiksiz olarak doğrudan Türkiye’deki ilgili konsolosluklara yapılması vize alma şansınızı artıracaktır” ifadelerini kullandı.