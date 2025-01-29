Almanya’nın 2025 Büyüme Tahmini Azaltıldı

ALMANYA EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİNDEKİ DÜZENLEMELER

Alman hükümeti, Çarşamba günü Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisi için 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 0,3 seviyesine düşürdü. Ekim ayında hükümetin yayımladığı önceki tahmin ise yüzde 1,1 düzeyindeydi. Almanya, küresel ekonomideki köklü değişimler ve kendi iç yapısal zorluklarıyla mücadele etmekte zorluk yaşıyor ve son dört yıldır anlamlı bir ekonomik büyüme elde edemiyor. İki hafta önce yayımlanan veriler, 2023’te gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 0,3 oranında düşüşle birlikte, geçen yıl yüzde 0,2 küçüldüğünü ortaya koydu.

SEÇİMLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ekonomi, 23 Şubat’ta yapılacak erken Alman parlamento seçimleri için kampanyanın ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Şansölye Olaf Scholz’un üç partili koalisyonunun ekonomiyi nasıl canlandıracağına dair yaşanan anlaşmazlık, Kasım ayında koalisyonun çökmesine ve erken seçim kararına yol açmıştı. Yeni hükümeti yönetmeye aday olanlar, ekonominin tekrar büyümesini sağlamak adına birbirleriyle çelişen önerilerde bulunuyor.

YAPISEL SIKINTILAR VE BELİRSİZLİKLER

Almanya’nın ekonomi bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, yaptığı açıklamada, “son yıllardaki küresel krizler, sanayi ve ihracat odaklı ekonomimizi özellikle sert vurdu” diye belirtti. Bununla birlikte, Rusya’nın tam ölçekli işgali ve enflasyonun düşmesinin ardından bir enerji krizinin önlendiğini de vurguladı. Habeck, Almanya’nın vasıflı işgücü eksikliğinin yanı sıra, “taşan bürokrasi ve özel ile kamu yatırımlarındaki zayıflık” gibi yapısal sorunların belirgin hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, ABD’nin ekonomik ve ticaret politikalarıyla ilgili “şu anda yüksek olan belirsizlikler” ve Almanya’nın seçim sonrası durumu ile ilgili belirsizlikler, yatırımcılar ve tüketiciler için bir engel oluşturuyor.