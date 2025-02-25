Ekonomi

Almanya’nın Bütçe Açığı 119 Milyar Euro

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Almanya’da ekonomik kriz derinleşiyor. Son açıklanan veriler, Alman ekonomisinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Erken genel seçimlerin yapıldığı pazar gününün ardından, ülke yeni hükümetin kurulmasını bekliyor. Bu çerçevede Merkez Bankası, 1979’dan bu yana en yüksek zararını duyurdu. Merkez Bankası, 2024 yılında 19,2 milyar euro zarar açıkladı.

MERKEZ BANKASI ZARAR AÇIKLADI

Bankanın, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikası ile tahvil piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle zarar ettiği belirtildi. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda da zarar beklentisinin süreceği bildirildi. Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamalara göre, 2024 yılı kamu bütçesindeki açığın 2023’e kıyasla 15 milyar euro artış göstereceği öngörülüyor. Böylece Almanya’nın toplam bütçe açığı 118,8 milyar euroya yükseldi. Bu açığın büyük bir kısmı, 62,3 milyar euro harcama yapan Federal hükümetten kaynaklandı.

EKONOMİ KÜÇÜLÜYOR

Almanya’nın 2024’ün son çeyreğine dair verileri de önemli bulgular içeriyor. 2025 yılının göstergeleri olabileceği düşünülen verilere göre, Alman ekonomisi 2024’ün son çeyreğinde daralma yaşadı. Federal İstatistik Ofisi’nin açıklamasına göre, Almanya’nın gayrisafi yurtiçi hasılası, 2024 yılının son çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 0,2 küçüldü. Özellikle otomotiv ve makine sektörlerindeki ihracat ve üretim düşüşü, bu gerilemenin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

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