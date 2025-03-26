Almanya’nın Kamu Borcu Savunma Yatırımlarıyla Arttı

AVRUPA’DA SAVUNMA HARCAMALARI ARTIRILIYOR

Avrupa ülkeleri, savunma harcamalarına büyük yatırımlar yapıyor ve bu durum ekonomik verilerin dengesini etkiliyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) yayımladığı öncü verilere göre, ülkede geçen yılında federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeler dahil olmak üzere kamu dışı kurumların genel kamu borcu 63,9 milyar euro artırdı.

ALMANYA’NIN BORCU HIZLA YÜKSELDİ

Almanya’nın toplam borcu, 2023 sonu itibarıyla yüzde 2,6’lık bir artışla 2 trilyon 509 milyar euroya ulaştı. Bu süreçte federal kamu borcu 36,5 milyar euro artış gösterdi. Eyaletlerin borcu ise yüzde 2,1 oranında 12,7 milyar euro artışla toplamda 606,9 milyar euroya tırmandı.

EKONOMİK İSTİKRAR FONU AZALDI

Koronavirüs salgını döneminde işletmelere destek sağlamak amacıyla kurulan Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) borcunun yüzde 40,2 azaldığı ve 22,1 milyar euroya gerilediği belirlendi.

ALMAN SİLAHLI KUVVETLERİ FONU ARTTI

Yapılan açıklamalara göre, “Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Özel Fonu’nun borcu aynı dönem içerisinde yüzde 295,6 (17,2 milyar euro) artarak 23 milyar euroya yükseldi.”

ÖZEL FONUN KURULMASI

Rusya-Ukrayna savaşının süregeldiği bu dönemde, Alman ordusunun insan gücü, ekipman ve altyapıda ciddi “iyileştirmelere” ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle hükümet, 100 milyar euroluk bir özel fon oluşturmuştu.