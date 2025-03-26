Almanya’nın Kamu Borcu Tavan Yaptı!

AVRUPA’DA SAVUNMA HARCAMALARI ARTIYOR

Avrupa’daki ülkeler savunma harcamalarına yatırım yapıyor ve bu durum ekonomik verilerde dengenin bozulmasına yol açıyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, ülkenin geçen yıl federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde, kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 63,9 milyar euro artış gösterdi.

ALMANYA’NIN BORCU YÜKSELDİ

Almanya’nın toplam borcu, 2023 sonu itibarıyla yüzde 2,6’lık bir artışla 2 trilyon 509 milyar euroya ulaştı. Söz konusu dönemde federal kamu borcu 36,5 milyar euro artış kaydetti. Eyaletlerin borcu ise yüzde 2,1 oranında artış yaşayarak toplam 606,9 milyar euroya yükseldi.

EKONOMİK İSTİKRAR FONU AZALDI

Koronavirüs salgını döneminde şirketlere destek sağlamak amacıyla oluşturulan Ekonomik İstikrar Fonu’nun borcu, yüzde 40,2 azalarak 22,1 milyar euro seviyesine geriledi.

ALMAN SİLAHLI KUVVETLERİ ÖZEL FONU’NUN BORCU ARTTI

Açıklamada, “Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Özel Fonu’nun borcu ise aynı dönemde yüzde 295,6 (17,2 milyar euro) artarak 23 milyar euroya yükseldi” ifadesi yer aldı.

100 MİLYAR EUROLUK ÖZEL FON

Rusya-Ukrayna savaşının devamında Alman ordusunun altyapı, teçhizat ve personel açısından “önemli iyileştirmelere” ihtiyaç duymasını karşılamak için hükümet, 100 milyar euroluk özel bir fon oluşturmuştu.