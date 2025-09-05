Almanya’nın Pişmanlığı: Sane Kadroda Değil

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ BAŞLADI

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nun ilk mücadelesinde Slovakya, Almanya ile karşılaştı. Bratislava’daki Tehelne pole stadyumunda gerçekleşen maç, Slovakya’nın 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi. Ev sahibi ekip, galibiyeti sağlayan gollerini 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec ile buldu. Bu skor sonucunda Slovakya, 3 puanla grubun 2. sırasında yer aldı. Almanya ise puansız bir şekilde son sırada konumlandı. Slovakya bir sonraki maçında Lüksemburg ile karşılaşacakken, Almanya ise Kuzey İrlanda’yı konuk edecek.

NAGELSMANN’IN AÇIKLAMALARI

Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, maça ilişkin düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Nagelsmann, “2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız.” sözleriyle dikkat çekti.

SANE’İN KADRODA OLMAMASI

Almanya’nın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Galatasaray’a transferi sonrasında aday kadroya dahil edilmedi. Nagelsmann, Sane’yi kadroya almama nedenini şu şekilde aktardı: “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya’da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday.”

SANE’DEN YANIT

Leroy Sane, Julian Nagelsmann’ın kararıyla ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi, her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum.”