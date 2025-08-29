Almanya: Rus İHA’ları Rotaları İzliyor

Dünya

Almanya’da Wirtschaftswoche dergisine dayandırılan habere göre, Rusya’nın şüpheli insansız hava araçları (İHA), ABD ve NATO’nun askeri nakliye rotalarını gözetliyor. Bu İHA’ların cepheye yapılacak silah ve mühimmat sevkiyatları konusunda sistematik bir istihbarat topladığı öne sürülüyor.

Ukrayna’ya İstihbarat Sağlanıyor

Haberin içeriğine göre, Rus yetkililerin Ukrayna’nın savunma tedarikçileri hakkında, ürünlerin alaka düzeyi ve silah miktarları gibi konularda detaylı bilgilere sahip olduğu iddia ediliyor. Bu istihbaratın, doğrudan Ukrayna’daki Rus birliklerine fayda sağladığına dikkat çekiliyor.

İHA’larla İzliyorlar

Ayrıca Rus İHA’larının, Ukrayna’nın eğitim aldığı tesisler dahil olmak üzere Almanya’daki askeri üsleri izlediği bilgisi paylaşılıyor. Batılı ülkelerin, Şubat 2022’de başlayan savaş süresince Ukrayna’ya önemli askeri destek sağladığı belirtiliyor.

Almanya En Büyük Askeri Destekçi

Almanya’nın, 2022 yılından bu yana yaklaşık 40 milyar euro askeri yardım yaparak Ukrayna’nın Avrupa’daki en büyük askeri destekçisi haline geldiği ifade ediliyor. Bu destek, Leopard 2 muharebe tankları, Gepard uçaksavar tankları, Marder muharebe araçları ve Patriot ile IRIS-T hava savunma sistemleri gibi çeşitli gelişmiş silah ve askeri teçhizatı içeriyor.

