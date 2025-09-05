Almanya, Sane’yi Çağırmadığına Pişman

2026 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇI

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk karşılaşmasında Slovakya, Almanya ile karşı karşıya geldi. Bratislava’daki Tehelne pole stadyumunda gerçekleşen bu müsabakada Slovakya, 2-0’lık galibiyet elde etti. Ev sahibi takımın zaferini sağlayan goller, 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec tarafından kaydedildi. Bu sonuçla birlikte Slovakya, 3 puanla grupta 2. sırada bulunuyor. Almanya ise puansız olarak son sırada yer aldı. Slovakya, bir sonraki maçında Lüksemburg ile oynayacak; Almanya ise Kuzey İrlanda’yı ağırlayacak.

NAGELSMANN’IN İFADALARI

Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nagelsmann, “2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız.” şeklinde konuştu.

LEROY SANE’NİN KADROYA DAVET EDİLMEMESİ

Almanya’nın önemli oyuncularından Leroy Sane, Galatasaray’a transfer olduktan sonra aday kadroya dahil edilmedi. Nagelsmann, Sane’yi kadroya almama nedenini ise, “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum.” sözleriyle açıkladı. Nagelsmann, Sane’nin İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya’da oynamadığını vurgulayarak, “Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday.” dedi.

SANE’DEN AÇIKLAMALAR

Leroy Sane, Nagelsmann’ın kararına karşılık olarak, “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi; her şeyden önce çok açık ve dürüsttü. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum.” ifadelerini kullandı.