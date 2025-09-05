Almanya, Slovakya’ya 2-0 yenildi

SLOVAKYA’YA DEV GALİBİYET

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nun ilk müsabakasında Slovakya, Almanya ile karşılaştı. Bratislava’daki Tehelne pole stadyumunda yapılan karşılaşma, Slovakya’nın 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Slovakya’ya bu galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec kaydetti. Bu sonucun ardından Slovakya, 3 puanla grupta 2. sırada yer aldı. Almanya ise puansız bir şekilde son sırada kalmış durumda. Gelecek maçında Slovakya, Lüksemburg’a konuk olacak, Almanya ise Kuzey İrlanda’yı ağırlayacak.

TEKNİK DİREKTÖR NAGELSMANN’IN GÖRÜŞLERİ

Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, maç sonrası basın toplantısında öne çıkan açıklamalar yaptı. Nagelsmann, “2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız.” diyerek kadro tercihinin arka planına dair düşüncelerini paylaştı.

SANE’NİN KADRODA YER ALMAMASI

Almanya’nın önemli yıldızlarından Leroy Sane, Galatasaray’a transfer olduktan sonra aday kadroya davet edilmedi. Nagelsmann, Sane’yi çağırmama sebebini ise “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var.” sözleriyle açıkladı. Nagelsmann, Sane’nin performansı hakkında; “Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya’da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday.” ifadelerini kullandı.

SANE’DEN CEVAP

Leroy Sane, Nagelsmann’ın kararına yanıt verirken, “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi, her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum.” şeklinde konuştu.