Almanya, Slovakya’ya 2-0 yenildi

SLOVAKYA-ALMANYA MAÇI VE SONUÇLAR

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk karşılaşmasında Slovakya, Almanya ile mücadele etti. Bratislava’daki Tehelne pole stadyumunda gerçekleşen maç, Slovakya’nın 2-0’lık zaferiyle sona erdi. Ev sahibi takım, galibiyeti 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec’in golleriyle elde etti. Bu sonuçla Slovakya, 3 puanla grubun 2. sırasında yer bulurken, Almanya puansız bir şekilde son sırada kaldı. Slovakya bir sonraki maçında Lüksemburg’a konuk olacakken, Almanya ise Kuzey İrlanda’yı ağırlayacak.

NAGELSMANN’IN AÇIKLAMALARI

Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Nagelsmann, “2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız.” dedi.

LEROY SANE’YE DAVET YOK

Almanya Milli Takımı’nın önemli futbolcusu Leroy Sane, Galatasaray’a transfer olduktan sonra aday kadroya alınmadı. Nagelsmann, Sane’yi kadroya çağırmama sebebini şöyle açıkladı: “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya’da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday.”

SANE’İN YANITI

Leroy Sane, Julian Nagelsmann’ın kararına ilişkin yanıt verdi. Sane, “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi, her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum.” şeklinde konuştu.