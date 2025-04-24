Almanya, Türkiye’ye Eurofighter’ı satmayı engelledi

ALMANYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Eurofighter jetlerinin Türkiye’ye satışını engellediği yönündeki iddialara karşı Almanya’dan bir açıklama yapıldı. Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Sözcüsü Tim-Niklas Wentzel, mevcut geçici hükümetin Eurofighter jetlerinin satışına onay verme konusunda bir karar vermediğini ifade etti. Wentzel, önemli kararların önümüzdeki ay göreve başlayacak yeni hükümet tarafından alınacağını vurguladı. “Gelecek hükümetin kapsamlı silah ve teçhizat ihracatı konularında alacağı kararı (mevcut) geçici hükümet önceden vermeyecek” dedi.

GÖRÜŞMELER İNGİLTERE İLE YAPILIYOR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Almanya’nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair çıkan haberlere ilişkin soruları yanıtladı. Kaynaklar, “Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yapılmaktadır. Şu ana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin başlangıcından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı gibi sorunsuz bir şekilde sürdürülmektedir. Ayrıca Eurofighter Typhoon uçağının satışıyla ilgili fiyat değerlendirme sürecimiz devam etmektedir” şeklinde açıklama yaptı.