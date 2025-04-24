Almanya, Türkiye’ye Eurofighter Satmadı

ALMANYA’DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Eurofighter jetlerinin Türkiye’ye satışını engellediği yönündeki iddialara dair Almanya’dan önemli bir açıklama geldi. Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Sözcüsü Tim-Niklas Wentzel, mevcut geçici hükümetin Eurofighter jetlerinin satışına onay verme konusunda herhangi bir kararının bulunmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, “Gelecek hükümetin kapsamlı silah ve teçhizat ihracatı konularında alacağı kararı (mevcut) geçici hükümet önceden vermeyecek” sözleriyle durum netleştirildi.

GÖRÜŞMELERİN YERİ İNGİLTERE

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Almanya’nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair çıkan haberler hakkında, “Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yapılmaktadır. Bizim şu ana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmamaktadır” şeklinde bilgi verdiler. Ayrıca, “Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir” ifadesiyle sürecin seyrinin olumlu devam ettiği belirtildi. Eurofighter Typhoon uçağının satışı sürecinin fiyat değerlendirme aşamasının da sürdüğü vurgulandı.