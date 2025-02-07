Alperen Şengün’ün Double-Double’ı Yetersiz Kaldı

MİNNEAPOLIS’TE HEYECAN DORUKTA

NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla sürdü. Minnesota Timberwolves, Target Center’da Houston Rockets’ı 127-114’lük bir skorla yenerek 29. galibiyetini aldı. Bu karşılaşmada Anthony Edwards 41 sayı ve 7 ribaundla dikkat çekerken, Mike Conley 16 sayı, Naz Reid ise 15 sayıyla takıma katkı sağladı.

ROCKETS’TA ŞENGÜN’DEN ETKİLİ PERFORMANS

Houston Rockets, ligde üst üste 5, toplamda ise 19. yenilgisini yaşadı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 dakika süre aldığı bu maçta 16 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Jalen Green da 28 sayıyla takımına destek verdi ve Rockets’ın çabasını sürdürdü.