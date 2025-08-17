Altay Bayındır’a Tepkiler Yağıyor

İNGİLTERE PREMİER LİG DEBÜTÜ

İngiltere Premier Lig’in açılış maçında Manchester United ile Arsenal, Old Trafford’da karşı karşıya geldi. Müsabakadan galip ayrılan taraf, 1-0’lık skorla Arsenal oldu. Bu galibiyeti getiren gol, 13. dakikada Calafiori tarafından kaydedildi. Manchester United’da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, maçta ilk 11’de yer alarak 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Arsenal, sezona 3 puanla başlamışken, Manchester United puansız bir başlangıç yapmış oldu. Londralılar, gelecek hafta Leeds’i ağırlayacakken, Manchester United ise Fulham deplasmanına gidecek.

ALTAY BAYINDIR’A YÖNELİK TEPKİLER

Manchester United kalecisi Altay Bayındır, maçta yediği golle birlikte İngiliz taraftarların tepkisini topladı. Takımın teknik direktörü Ruben Amorim, “Onana’nın bir sakatlığı yok. Bu maçta kadroya antrenmanda iyi çalışan futbolcuları almaktan yana tercihimi kullandım.” diyerek karşılaşma öncesi açıklama yaptı. Maçın 13. dakikasında Arsenal, Declan Rice’ın kullandığı köşe vuruşuyla tehlike yarattı. Altay Bayındır, topu kontrol edemedi ve Calafiori kale ağzında devreye girerek skoru 1-0 yaptı.

NEVILLE’IN YORUMLARI

Bu golün ardından milli kaleci, Manchester United taraftarlarının ve kulübün efsanesi Gary Neville’ın eleştirilerine maruz kaldı. Devre arasında yorum yapan Neville, “Altay Bayındır’ın daha güçlü olması gerekiyordu. Kendisine faul yapıldığı için itiraz etti ve muhtemelen bu yüzden şikayetçi olacak. Önünde bir oyuncu vardı ve ceza sahası içinde çok fazla itme çekme oldu. Ancak kalecinin orada daha güçlü olması lazımdı. Saliba, Bayındır’a faullü bir harekette bulunmadı.” dedi.

TARAFTAR YORUMLARI

Daily Mail’de yer alan habere göre, Manchester United taraftarlarının Altay Bayındır hakkındaki yorumları dikkat çekti. Taraftarlar, “Onana’nın Altay’dan yerine forma giymesini dilediğime inanamıyorum, hayatta olmak için ne güzel bir zaman.” ifadesini kullandı. Diğer yorumlar ise şöyleydi: “Altay Bayındır, Andre Onana’dan bile daha kötü.” ve “Hemen Donnarumma’yı satın alın! Aman Tanrım, yine başladık!” Ayrıca bir diğer taraftar, “Gidin ve Donnarumma’yı alın! İki kalecimiz de kötü. Elimizdeki en iyi seçenek Heaton!” şeklinde görüş belirtti.