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Altay Bayındır’ın İlk Maçı Kötüydü!

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MAÇIN GOLLERİ

St. James’ Park’ta gerçekleştirilen karşılaşmada Newcastle United, 24. dakikada Sandro Tonali’nin attığı golle öne geçti. Manchester United, 37. dakikada Garnacho’nun golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı. İkinci yarıda Newcastle United, rakibine fırsat tanımadı. Harvey Barnes, 49. ve 64. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-1 öne geçirdi. Maçta son sözü 77. dakikada Bruno Guimaraes söyledi. Altay Bayındır, topu uzaklaştırmak isterken pası kısa kaldı. Joelinton, müsait pozisyondaki Guimaraes’e pasını vererek, Brezilyalı yıldızın farkı 4-1’e çıkarmasını sağladı.

SKOR TABLOSU

Bu mağlubiyetle Manchester United, 38 puanda kalarak 14. sırada yer aldı. Öte yandan Newcastle United, 56 puana yükselerek ligde 4. sıraya çıktı.

ALTAY BAYINDIR’IN PERFORMANSI

Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United formasıyla Premier Lig’de ilk kez sahada yer aldı. Ancak Newcastle’ın kaleye yönlendirdiği 6 şutun 4’ü golle sonuçladı.

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