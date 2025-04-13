“Altay Bayındır’ın Premier Lig Maçı Hayal Kırıklığı!”

Newcastle United, St. James’ Park’ta oynanan mücadelede 24. dakikada Sandro Tonali’nin kaydettiği golle öne geçti. Rakip Manchester United, 37. dakikada Garnacho’nun attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

İKİNCİ YARIDA DOMİNASYON

İkinci yarıda Newcastle United, Manchester United’a fazla fırsat vermedi. Harvey Barnes, 49. ve 64. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1’e taşıdı. Maçın sonucunu belirleyen son golü ise 77. dakikada Bruno Guimaraes kaydetti. Altay Bayındır, topla oynamak isterken yaptığı kısa pas, Joelinton’a denk geldi ve o da Guimaraes’i gördü. Brezilyalı oyuncu, kaleciyle karşı karşıya kalarak skoru 4-1’e çıkardı.

MANCHESTER UNITED’IN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Manchester United 38 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı. Newcastle United ise 56 puanla 4. sıraya yükseldi.

ALTAY BAYINDIR’IN PREMIER LİG DEBÜTÜ

Milli kaleci Altay Bayındır, bu karşılaşmada Manchester United formasıyla Premier Lig’deki ilk maçına çıktı. Fakat Newcastle’ın kaleye isabet eden 6 şutunun 4’ü golle sonuçlanarak, karnesi pek iç açıcı olmadı.