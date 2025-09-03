Altay Bayındır Takımın Yeni Kalecisi

TRANSFERDEKİ SICAK GELİŞMELER

Altay Bayındır ile ilgili transfer sürecinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Manchester United’da bu sezon Andre Onana’dan formayı kaparak dikkat çeken milli kaleci, özellikle Arsenal karşısında yaptığı hatalı gol sayesinde İngiltere’de eleştirilerin hedefi oldu. Bu durumun ardından Manchester United, kaleci transferine hız vererek Onana ile birlikte Altay Bayındır’la yollarını ayırmayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezondan beri sürekli Manchester United’dan ayrılacağına dair söylentiler gündemde yer aldı. Altay Bayındır, yeni sezonun başlamasıyla birlikte hala bu takımda kala geliyor. Ancak İskoçya Ligi takımı Celtic’ten aldığı tekliflerle ilgili söylentiler ortaya çıktı. Ne var ki, Altay Bayındır tercihini Süper Lig devinden yana kullanma yönünde karar alıyor. İşte bu kulüp…