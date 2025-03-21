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Altay Bayındır Yollarını Ayırıyor Mu?

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ALTAY BAYINDIR’IN MANCHESTER UNITED MACERASI SONLANIYOR

Altay Bayındır, ikinci sezonunu geçirdiği Manchester United ile yollarını ayırmak üzere planlar yapıyor. Kırmızı Şeytanlar, sezonun başında Andre Onana’nın da önüne geçebilecek bir kaleci almak amacıyla Altay Bayındır için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı almış durumda. Bu durum, genç kalecinin kariyerinde bir değişim yaratabilir.

A MİLLİ TAKIM HEDEFİ İÇİN YENİ BİR TAKIM DÜŞÜNÜYOR

2026 Dünya Kupası’nda A Milli Takım’ın kadrosunda yer almak isteyen Altay, as kaleci olabileceği bir ekibe gitmek konusunda istekli. Gelecek yaz itibarıyla İngiltere’deki macerasını sona erdirmesi beklenen yetenekli kalecinin, yeniden Süper Lig’e dönmesi öngörülüyor. Bu değişim, kariyerinde yeni bir sayfa açma ihtimali sunuyor.

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