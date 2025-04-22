“Altay’ın Tarihi Düşüşü Yaşanıyor.”

ALTAY’IN KÖKLÜ GELENEĞİ VE SON DÜŞÜŞÜ

İzmir’in köklü spor kulüplerinden biri olan Altay, son zamanlardaki düşüşüyle ilgili bir üzüntü yaşıyor. 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden bu ekip, son 3 yılda 3. kez küme düşerek profesyonel liglerin en alt seviyesine, yani 3. Lig’e kadar gerilemiş bulunuyor. Hafta sonu TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 32. hafta mücadelesinde Kepez Spor ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, bu maçta rakibiyle 1-1 berabere kalıyor ve 8 yıl aradan sonra son olarak 2017 yılında mücadele ettiği 3. Lig’e dönüş yapmış oluyor.

SPORFİK BAŞARISIZLIKLAR VE SONUÇLARI

Türkiye’nin en üst düzey ligi olan Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda mücadele eden Altay, ligde 18. sırada yer alarak 1. Lig’e düşüyor. Bir yıl boyunca 1. Lig’de kalmayı başarsa da, geçen sezon bu ligden de düşmek durumunda kaldı. Bu sezon ise 2. Lig’e veda etmek zorunda kalan siyah-beyazlılar, geçmişte yaptıkları borçlar nedeniyle sürekli puan silme cezası almış durumda. Mali ve sportif açından ciddi bir çöküş yaşayan İzmir ekibinin toplam borcunun 800 milyon TL’yi geçtiği belirtiliyor.

BORÇLAR VE TRANSFER KRİZİ

Altay, eski futbolcularına olan borçları yüzünden 2021-2022 sezonunun devre arasından bu yana yaklaşık 3 yıldır transfer yapamıyor. Kulüp, yaşanan bu krizden kurtulmak için şirketleşmeyi hedeflese de yeterli yatırımcı bulamayınca arzuladığı sonuca ulaşamıyor.