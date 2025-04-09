Altın 3 Bin Doları Geçti

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Altın fiyatları, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle artış göstermeye devam ediyor. Ticaret tarifeleri, ekonomik durgunluk ve enflasyon beklentileri sarı metale olan güvenli liman talebini artırıyor. Bugün güne yükselişle başlayan ons altın, yüzde 1’in üzerinde bir kazanç elde ederek 3 bin 9 dolardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarifeleri, Çin mallarına uygulanan yüzde 104’lük devasa vergiler de dahil olmak üzere yürürlüğe girmiş durumda. Trump, “Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi” şeklinde bir açıklama yaptı. Beyaz Saray, yaklaşık 70 ülkenin ticaret tarifeleri konusunda müzakerelere başlamak için başkana başvurduğunu duyurdu.

GRAM ALTIN FİYATI GÜNLÜK YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Ons altına paralel olarak gram altın fiyatlarında da bir yükseliş gerçekleşti. Gram altın, güne yüzde 1’lik artışla başlayarak 3 bin 673 lira seviyelerinde işlem görmekte.

YATIRIMCILAR FED TUTANAKLARINA ODACKILDI

Dünya Altın Konseyi, altın destekli borsa yatırım fonlarına ilk çeyrekte son üç yılın en büyük miktarı olan 21,1 milyar dolar değerinde 226,5 metrik ton giriş olduğunu açıkladı. Yatırımcılar, Amerikan Merkez Bankası’nın faiz politikasına dair bilgi edinmek üzere mart ayı toplantı tutanaklarına yöneliyor. Bugün açıklanacak Fed tutanaklarından artan faiz indirimi bekleyişlerine dair ipuçları aranacak.