Altın 4 Bin Liranın Altında Kapandı

GRAM ALTININ HAREKETLERİ

Gram altın, 6 Mayıs’ta 4 bin 300 lira seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Ancak 7 Mayıs’ta bu değer 4 bin 183 liraya geriledi. Ardından 9 Mayıs’ta 4 bin 147 lira, 11 Mayıs’ta ise 4 bin 143 lira oldu. 12 Mayıs’ta fiyatlar 4 bin 33 liraya, 13 Mayıs’ta ise 4 bin 46 liraya yükseldi. 14 Mayıs’ta gram altın, 4 bin lira seviyesini geride bırakarak 3 bin 964 liraya düştü. Bugün, haftayı 3 bin 975 liradan kapatıyor. Bu arada ons altın, haftanın son günü 3 bin 184 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Haftanın son gününün kapanışında yurt içinde altın fiyatları şu şekilde belirlendi: Gram altın 3 bin 975 lira, çeyrek altın 6 bin 741 lira, cumhuriyet altını 27 bin 459 lira, tam altın 26 bin 961 lira ve yarım altın 13 bin 479 lira olarak kaydedildi.

ALTINI DÜŞÜREN NEDENLER

Altın fiyatlarının düşüşü, gerginliklerin azalmasıyla ilişkili. Yatırımcılar, güvenli liman arayışını sonlandırarak riskli varlıklara yöneliyor. Bu durumu etkileyen başlıca faktörler şunlar: 1-) ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ve yaptırımları konusunda geri adım atması, 2-) Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin gündeme gelmesi ve 3-) ABD’nin İsrail’in yanında yer almaması.