Altın, Dolar ve Borsa Yatırımcıya Kazandırdı

BIST 100 ENDİKSİ HAFTAYI KAZANÇLA KAPATTI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,27 değer kazanarak 10.104,85 puandan tamamladı. Hafta boyunca endeks, 9.923,63 ile 10.151,55 puan aralığında dalgalanmalar gösterdi. Mali endeks yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 1,74, sanayi endeksi yüzde 0,58 ve teknoloji endeksi ise yüzde 3,65 artış yaparak yatırımcısına kazandırdı. Haftanın en çok prim yapan hissesi, yüzde 26,53 artış gösteren Batısöke Çimento Sanayi oldu. Bu şirketi, Pasifik Eurasia Lojistik (%12,63) ve Batıçim Batı Anadolu Çimento (%11,76) izledi.

ALTIN VE DÖVİZDE YÜKSELİŞ GÖZLEMLENDİ

Öte yandan, en çok değer kaybeden hisseler ise Şekerbank (%6,56), Selçuk Ecza Deposu (%5,61) ve Bera Holding (%5,16) olarak sıralandı. Altın yatırımcıları için kazançlı bir hafta geçti. 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 2,87 artışla 3.186 TL’ye yükselirken, cumhuriyet altını yüzde 2,84 değer kazanarak 21.596 TL’ye ulaştı. Dövizde de benzer bir yükseliş görüldü. Dolar, yüzde 0,33 artışla 35,6890 TL seviyesine ulaşırken, euro yüzde 2,36 artışla 37,4110 TL oldu. İngiliz sterlini yüzde 2,42 yükselişle 44,3100 TL’ye, İsviçre frangı ise yüzde 2,40 artışla 39,8440 TL’ye çıktı.

SEKTÖRLERDEKİ DALGALANMALAR YATIRIMCILARA FIRSATLAR SUNDU

Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısını sevindirirken, farklı sektörlerden hisselerde dalgalanmalar gözlemlendi. Özellikle enerji ve çimento sektöründeki yükseliş dikkat çekti. Altın ve dövizin piyasalardaki hareketi, güvenli liman arayan yatırımcılar için önemli kazanç fırsatları sundu.