Altın Fiyatları 4 Bin Lirayı Geçti!

TİCARET SAVAŞLARI ALTIN FİYATLARINI ARTIRIYOR

ABD ve Çin arasındaki gerilim, ticaret savaşlarının belirsizliğini artırarak güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırıyor. Güncel verilere göre ons altın, 3 bin 287 dolara kadar yükselerek rekor kırarken; gram altın ise 4 bin 20 TL seviyesinden işlem görüyor. Altının gramı rekor kırarken, çeyrek altın 6 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını ise 26 bin 580 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA ANI YÜKSELİŞ

Altın fiyatlarının 4 bin liranın üzerine çıkması beklenmedik bir durum oldu. Finans analisti İslam Memiş, ani yükselişle ilgili olarak “Gram altın için 2025 yılına ilişkin 4500 TL hedefini koruyorum. Yılın başında beklenen yükselişler, beklenenden erken geldi,” ifadelerini kullandı. Memiş, “Yüksekten satayım, düşünce geri alırım” düşüncesiyle altın bozduran küçük yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

ALTININ GELECEĞİNE DAİR BEKLENTİLER

Altın ve Piyasa Uzmanı Ertan Tunçbilek, yükselişin devam edeceğini belirtirken, yıl sonu itibarıyla altının gram fiyatının 5 bin 500-6 bin TL arasında olacağını öngördü. Tunçbilek, “Bu yükseliş sürecek” dedi.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİKLER VE ALIM TALEBİ

Altının yükselişinin nedenleri arasında küresel piyasalardaki belirsizlik, dünya liderlerinin tutarsız açıklamaları, merkez bankalarının altına olan talepleri ve yaklaşan düğün sezonu ile talep artışı bulunuyor. Öte yandan, geçen yılın sonunda 3 bin TL civarında olan altının gramı şu an 4 bin 100 lira dönemine yaklaşmış durumda. Yıl sonu tahmini ise yine 5 bin 500-6 bin lira seviyesinde olacak.

ONS ALTIN FİYATINA YÖNELİK TAHMİNLER

3294 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı için de yıl sonu tahminleri belirgin bir yükselişte. Altın uzmanı Tunçbilek, “Yıl sonu itibarıyla altının ons fiyatı 3500-3750 dolar, hatta 4 bin dolar olacağı söyleniyor yıllık değerlendirmelerde. Makul 3750 dolar civarlarında kapanacağı yönünde,” tahminini paylaştı.