Altın Fiyatları Artışı Bekleniyor

ALTIN FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ DESTEK

Son günlerdeki gelişmeler, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Özellikle, Fed’in 17 Eylül’de gerçekleştireceği toplantıda faiz indirimine gidebileceği beklentisi, altın tarafına önemli bir güç katıyor. KKM’den çıkacak paranın bir miktar altına yansıması olabiliyor. Eylül ayında gram altının 5 bin liraya ulaşması bekleniyor.

EKONOMİSTİN DEĞERLENDİRMELERİ

Eylül ayında Sözcü TV’ye konuk olan Ekonomist Devrim Akyıl, altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Akyıl, “Trump’ın Fed’e olan tutumu çok önemli çünkü orada müdahale ile faiz indirimlerini gündeme getirme ihtimali var. Fed’in faiz politikasına yönelik yapacağı her indirim, güvenli limana olan talebi artıracak” şeklinde konuştu. Akyıl, güvenli limanlar arasında altın, gümüş ve platin gibi yatırım araçlarının dikkat çektiğini belirtti.

GÜVENLİ LİMANLAR VE DÖNGÜLER

Akyıl, “9 ve 10 yıllık döngüler var ve biz o döngüdeyiz. Bu süreçte altında yükseliş devam edebilir” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki Eylül-Kasım döneminde Trump’ın hamleleri ve Rusya-Ukrayna savaşının altına destek sağlayacağını söyledi. Akyıl, Eylül ayının “çok enteresan bir ay” olacağını belirterek, yurtdışı borsalarda meydana gelen anormal şişkinliklerin borsalarda düzeltmelere yol açabileceğini vurguladı. Bu süreçte altın ve gümüşün sığınılan liman olabileceğini söyledi.

FAİZLERDEKİ OYNANAKLIK

Akyıl, “O süreçte yeni bir zirve gelebilir. Ancak piyasalarda kısa vadeli çöküş yaşanırsa bir miktar kısa süreli geri çekilme olabilir” dedi. Şu anki durumun faizlerde bir yumuşama dalgası yarattığını belirtti. Ayrıca, Japonya’nın faizleri yükseltme ihtimalinin bulunmasına dikkat çekti. Faiz artırımı olması durumunda piyasalarda sert dalgalanmaların meydana gelebileceğini ifade etti.