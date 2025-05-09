Ekonomi

Altın Fiyatları Dalgalı Seyir İzliyor

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Altın fiyatları, ABD’nin açıkladığı gümrük tarifeleri, Fed’in faiz kararı ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcılar, Trump’ın duyurduğu ABD ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasına dikkat kesildi. Uzmanlar, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasının sınırlı yapısı ve ayrıntı eksikliklerinin, bu anlaşmanın Trump’ın ekonomik gündemindeki güveni yeniden canlandırmak için yeterli olmayacağını ve küresel büyümenin yavaşlama korkularını yatıştırmada etkisiz kalacağını belirtiyor. Altın piyasaları analistleri, Trump’ın duyurduğu anlaşmanın etkisiyle ons altında dalgalı seyrin devam edeceğini öngörüyor.

ons altın dalgalanıyor

Bugün sabah erken saatlerde ons altın 3300 doların altına düşerken, ardından toparlanarak 3333 dolar seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı, 22 Nisan’da 3500 doları aşarak rekor kırmıştı. Analistler, bugün için destek seviyesinin 3286 dolar, direnç seviyesinin ise 3366 dolar olduğunu ifade ediyor. Gram altın şu an 4151 TL civarında işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 6854 TL, yarım altın 13705 TL ve tam altın 27284 TL’den alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 27339 TL’den satılıyor.

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