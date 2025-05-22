Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Altın fiyatları, yükselen doların etkisiyle bir kez daha düşüş gösterdi. Euro Bölgesi’ndeki PMI verilerinin daralma sinyali vermesi dolara güç kazandırdı ve bu güçlenme neticesinde altın fiyatları gerilemeye başladı.

VERGİ İNDİRİMİ TASARISI

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in yıllar sonra ABD’nin notunu düşürmesi tartışmaları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump vergi indirimi tasarısının uygulanmasını talep ediyor. Bu tasarı, mevcut sorunlu bütçe açığını daha da artırmayı hedefliyor ve dikkatle izlenen bir adım olarak öne çıkıyor. Altın fiyatları da bu gelişmelere göre yön bulma çabası içinde.

ONS ALTIN DURUMU

ONS altın, güne 3.377 dolardan başlamışken, şu an 3.297 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın, gün içerisine 4.156 liradan işlem görmeye başladı. Halen 4.125 liradan alıcı bulmaya devam ediyor.

YURT İÇİNDEKİ ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde altın fiyatları şu şekildedir:

– Gram altın: 4.125 lira

– Çeyrek altın: 7.003 lira

– Cumhuriyet altını: 28.537 lira

– Tam altın: 28.027 lira

– Yarım altın: 14.006 lira

Piyasa kapanışında dolar ise 38,9227 liradan işlem görmeye devam ediyor.