Altın Fiyatları Düşüş Gösteriyor

Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü alım-satım yapmak isteyenler için yoğun bir araştırma konusu oldu. ABD, Çin’e uyguladığı %145 gümrük vergisini %30’a indirirken, Çin de ABD’ye uyguladığı %125 vergi oranını %10’a düşürdü. Bu indirimlerin 90 gün süreceği duyuruldu. Söz konusu anlaşma sonrasında güvenli liman talebinde bir azalma yaşandı. Bu süreçte ons altın fiyatı 3.200 dolara, gram altın ise 4.000 TL sınırına geriledi. Bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte 12 Mayıs 2025 için altın fiyatları…

ALTINDA GÜN İÇİ FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Gram altın, güne 4.144 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 4.062 lira, en yüksek ise 4.144 lira seviyesi kaydedildi. Saat 11.30 itibarıyla altının gram fiyatı 4.019 liradan alıcı buldu.

GRAM ALTIN VE ONS FİYATLARI

Gram altın fiyatı:

Alış: 4.018,49 TL

Satış: 4.019,04 TL

Altın/ons fiyatı:

Alış: 3.323,89 USD

Satış: 3.326,08 USD

ÇEŞİTLİ ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın fiyatı:

Alış: 6.426,39 TL

Satış: 6.567,76 TL

Cumhuriyet altını fiyatı:

Alış: 25.709,32 TL

Satış: 26.194,45 TL

Tam altın fiyatı:

Alış: 27.116,00 TL

Satış: 27.334,00 TL

Ziyet altını fiyatı:

Alış: 25.713,90 TL

Satış: 26.199,13 TL

Ata altın fiyatı:

Alış: 27.708,39 TL

Satış: 28.407,93 TL

14 ayar bilezik gramı fiyatı:

Alış: 2.276,14 TL

Satış: 3.227,15 TL

22 ayar bilezik gramı fiyatı:

Alış: 3.794,23 TL

Satış: 4.000,84 TL

Gremse altın fiyatı:

Alış: 67.373,00 TL

Satış: 68.439,00 TL