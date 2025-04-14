Altın Fiyatları Hafif Düşüş Yaşadı

Piyasalarda ticaret savaşlarının etkileri devam ederken, değerli metaller arasında yer alan altın fiyatlarında hafif bir düşüş gözlemleniyor. Ticaret savaşları dolayısıyla küresel ekonomik yavaşlama, ABD’deki enflasyondaki bozulmalar ve doların değer kaybetmesi gibi etkenler altının yükselmesine neden olmuştu, ancak günün erken saatlerinde hafif bir gevşeme yaşandı.

ons altın fiyatları

Ons altın, güne 3237 dolardan giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük 3210 dolar seviyesine kadar gerileyen altın, en yüksek 3245 doları gördü ve şu an 3233 dolardan işlem görüyor.

gram altın fiyatları

Gram altın ise güne 3959 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3919 lira, en yüksek 3968 lira seviyelerine ulaştı ve şu an 3954 liradan alıcı buluyor.

kapalıçarşı’da gram altın durumu

Kapalıçarşı’da gram altın 3960 liradan alınırken, satış fiyatı ise 4013 lira olarak belirlendi.