Altın Fiyatları İvme Kazanamıyor!

Altın fiyatları zayıf bir seyir izliyor. ABD ekonomisine dair endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük tarifeleri, altının kararsız bir yola girmesine neden oluyor. Trump’ın eylemlerinin yanı sıra ABD borsalarındaki yükseliş de altının ivme kazanmasını engelliyor.

ons altın durumu

Ons altın yeni güne 3289 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 3245 dolar, en yüksek ise 3294 dolar seviyeleri görüldü. Şu anki işlem fiyatı 3272 dolar olarak kaydedildi.

gram altın durumu

Gram altın da güne 4132 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4081 lira seviyesine düşerken, en yüksek olarak 4142 lira seviyelerine yükseldi. Şu anda 4115 liradan alım yapılmakta.

kapalıçarşı’da gram altın

Kapalıçarşı’da gram altın, 4095 liradan alınırken, 4152 liradan satılmakta.