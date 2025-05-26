Altın Fiyatları Ne Kadar Bugün?

Canlı altın fiyatları 26 Mayıs 2025 alış-satış tablosu, ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar için büyük önem taşıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yüzde 50 tarife uygulanması kararını ertelediğini duyurmasının ardından altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlıyor. ABD’de ons altındaki düşüş Türkiye’de gram altın fiyatlarına da yansıyor ve hafif bir gerileme görülüyor. Gram altın, saat 15:25 itibarıyla 4 bin 174 lira seviyesinde işlem görüyor. Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.173,9440

Satış: 4.174,2320

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.333,46

Satış: 3.334,24

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.678,3100

Satış: 6.824,8700

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 26.713,2400

Satış: 27.215,9900

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.140,00

Satış: 27.311,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.315,27

Satış: 13.650,75

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 26.714,42

Satış: 27.218,26

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 27.591,69

Satış: 28.288,33

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.278,19

Satış: 3.224,92

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.797,56

Satış: 3.997,58