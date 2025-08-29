Altın Fiyatları Ne Kadar Yükselebilir? Ekonomistler Tarih Verdi

ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEYEN GÜVENLİ LİMAN BEKLENTİLERİ

Altın fiyatları son günlerdeki gelişmelerle birlikte yukarı yönde destek buluyor. Özellikle Fed’in 17 Eylül tarihinde gerçekleştireceği toplantıda faiz indirimine gidebileceği beklentisi altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. KKM’den akan paranın da bir miktar altın fiyatlarına yansıması bekleniyor. Eylül ayında gram altının 5 bin liraya ulaşması öngörülüyor.

ALTININ GELECEĞİNE YÖNELİK ANALİZLER

Ekonomist Devrim Akyıl, altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akyıl, “Trump’ın Fed’e olan tutumu çok önemli çünkü orada müdahale ile faiz indirimlerinin gündeme gelme ihtimali var. Fed’in faiz politikasına yönelik yapacağı her indirim güvenli limana olan talebi artıracak” dedi. Ayrıca, güvenli limanlar arasında altın, gümüş ve platin gibi metallerin yükselişle dikkat çekeceğini belirtti.

PİYASADAKİ DÖNGÜLER VE ETKİLERİ

Akyıl, 9 ve 10 yıllık döngülerin mevcut olduğunu vurguladı ve “biz o döngüdeyiz. Bu süreçte altında yükselişe devam edebiliriz” diye ekledi. Ayrıca Eylül-Kasım dönemindeki Trump’ın hamleleri ve Rusya-Ukrayna savaşı yaşanan gelişmelerin altına destek olabileceğini ifade etti. Eylül ayının oldukça ilginç geçeceğini, özellikle yurtdışı borsalarda aşırı değerlenmenin düzeltmelere yol açabileceğini belirtti. Bu durumlarda altın ve gümüşün güvenli liman olarak öne çıkabileceğini söyledi. Akyıl, “O süreçte yeni bir zirve gelebilir” dedi.

FAİZ DALGALANMALARI VE PİYASA RİSKLERİ

Ancak piyasalar kısa vadeli çöküşler yaşarsa, kısa süreli bir geri çekilme olabileceğini belirtmektedir. Şu an faizlerde bir yumuşama dalgası gözlemlenirken, Japonya’nın faiz artırma olasılığının da bulunmasıyla birlikte bu durumun sert dalgalanmalara yol açabileceği ifade ediliyor.