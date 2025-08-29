Altın Fiyatları Ne Kadar Yükselecek?

ALTIN FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ DESTEK

Son günlerde yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Özellikle Fed’in 17 Eylül’de yapacağı toplantıda faiz indirimine gitme beklentisi, altın fiyatları üzerinde olumlu etki yapıyor. Ayrıca KKM’den çıkan paranın bir miktarının altına yansıması bekleniyor. Eylül ayı itibarıyla gram altının 5 bin liraya yükselmesi tahmin ediliyor.

DEVRİM AKYIL’IN AÇIKLAMALARI

Sözcü TV’ye konuk olan ekonomist Devrim Akyıl, altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akyıl, “Trump’ın Fed’e olan tutumu çok önemli çünkü orada müdahale ile faiz indirimlerinin gündeme gelme ihtimali var. Fed’in faiz politikasına yönelik yapacağı her indirim güvenli limana olan talebi artıracak” ifadesine yer verdi. Güvenli limanlar arasından altın, gümüş ve platin dikkat çekerken, bu yatırım araçlarının yükseliş göstermesi bekleniyor.

DÖNGÜLER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Akyıl, “9 ve 10 yıllık döngüler var ve biz o döngüdeyiz. Bu süreçte altında yükseliş devam edebilir” diyerek, önümüzdeki Eylül-Kasım dönemlerinde Trump’ın hamleleri ve Rusya-Ukrayna savaşının altına destek olabileceğini belirtti. Eylül ayının ilginç bir dönem olacağını vurgulayan Akyıl, yurtdışı borsalarda yaşanan anormal şişmenin borsalarda düzeltmelere yol açabileceğini ifade etti. Bu süreçte altın ve gümüşün sığınılan liman olabileceği, yeni bir zirve yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak piyasalarda kısa vadeli bir çöküş durumunda geri çekilmenin mümkün olabileceğini de dile getirdi.

FAİZLERİN ETKİSİ

Akyıl, şu anda faizlerde bir yumuşama dalgası olduğunu, ek olarak Japonya’nın faiz artırma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Bu durumda faiz artırımı gerçekleşirse piyasalarda sert dalgalanmaların yaşanabileceği ifade edildi.