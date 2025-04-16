Altın Fiyatları Rekor Kırdı

Altın fiyatları Çarşamba günü, “zayıflayan dolar, artan ticaret gerginlikleri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin güvenli liman talebini artırması” ile birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın, 3.287 doları görebilirken, gram altın ise yaklaşık yüzde 1,63’lük yükselişle 4 bin TL’yi aşarak 4.020 TL’den işlem görüyor.

TİCARET SAVAŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, “kurtuluş günü” olarak adlandırdığı 2 Nisan’da diğer ülkelere uygulayacağı karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı. Trump, “temel tarife oranının yüzde 10 olacağını” belirtirken, “diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını” paylaşmıştı. Bu bağlamda, ABD’nin Çin’den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

Çin, ABD’nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olurken, “yüzde 34’lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife” uygulayacağını duyurmuştu. Trump, “Çin’in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34’lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde ülkeye yüzde 50 ek tarife” uygulayacağı yönünde bir açıklama yaptı. Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle, “Çin’den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi” getirmiş ve 4 Mart’ta tarife oranını “yüzde 20’ye” yükseltmişti. Bu gelişmeler sonucunda, ABD’nin Çin’den ithalatına uygulamayı planladığı tarife oranı yüzde 104’e ulaşmıştı.

ÇİN’DEN YANIT VE TEPKİLER

Çin, söz konusu gelişmelerin ardından “geri adım atmayacağı” mesajını vermişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, “ABD, tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek” ifadesine yer vermişti. Ticaret savaşının derinleşmesi üzerine, Çarşamba günü “ABD mallarına uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 34’ten yüzde 84’e çıkaracağını” duyurdu.

Trump, “ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını” onayladığını ancak “Çin’e uyguladığı tarife oranını yüzde 125’e” çıkardığını açıkladı. Trump’ın açıklamasına göre, “yüzde 125’ten bahsederken bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın yalnızca karşılıklı tarifelere atıfta bulunduğunu, yüzde 20’lik fentanil tarifeleri dahil edildiğinde toplam tarife oranının yüzde 145’e çıktığını” belirtmişti. Trump, “Çin’in uzun süre boyunca önceki gümrük tarifelerini kullanarak ABD’den faydalandığını savunarak, artık buna izin vermeyeceklerini” ifade etti. Bununla birlikte, Pekin’le ortak bir zeminde buluşma isteği de taşıyarak, “Çin ile ne olacağını göreceğiz, onlarla anlaşma yapabilmeyi çok isteriz” açıklamasını yaptı.