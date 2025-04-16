Altın Fiyatları Rekor Kırdı, Bakın!

Altın fiyatları, Çarşamba günü zayıflayan dolar, artan ticaret gerginlikleri ve küresel ekonomik büyümeye dair endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret savaşının güvenli liman talebini yükseltmesi ile birlikte, ons altın 3.287 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Gram altın ise yaklaşık yüzde 1,63’lük artışla 4 bin TL’yi aşarak, 4 bin 20 TL’den işlem görüyor.

TİCARET SAVAŞI GELİŞMELERİ

ABD Başkanı Trump, “kurtuluş günü” olarak nitelendirdiği 2 Nisan’da diğer ülkeler için uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri dikkate alarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı. Bu çerçevede, ABD’nin Çin’den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması planlanmıştı.

Çin, ABD’nin tarife artışlarına yanıt veren ilk ülke olarak, yüzde 34’lük ek tarife uygulayacağını bildirmişti. Trump, eğer Çin karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34’lük gümrük vergilerini geri çekmezse, ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulanacağını duyurmuştu. Daha önce, 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle de Çin’den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getiren Trump, 4 Mart’ta bu oranı yüzde 20’ye çıkarmıştı. Böylece, ABD’nin Çin’den ithalatta uygulamayı planladığı tarife oranı yüzde 104 seviyesine ulaşmıştı.

ÇİN’İN TEPKİLERİ VE TAHMİNLER

Çin, bu gelişmeler sonrası geri adım atmayacağının sinyalini vermişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, “ABD, tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek” açıklamasında bulundu. Ticaret savaşının derinleşmesi üzerine, Çarşamba günü ABD mallarına uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 34’ten yüzde 84’e çıkaracağını duyurmuştu.

Trump, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını onaylarken, Çin’e uygulanan tarifeyi ise yüzde 125’e yükseltiğini açıkladı. Trump, yüzde 125’ten bahsederken bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın yalnızca karşılıklı tarifelere atıfta bulunduğunu, yüzde 20’lik fentanil tarifeleri dahil edildiğinde toplam tarife oranının yüzde 145’e çıktığını belirtti. Trump, Çin’in uzun süre boyunca önceki gümrük tarifelerini kullanarak ABD’den faydalandığını savunarak, bunun artık mümkün olmayacağını ifade etti. Ancak Pekin ile ortak bir zemin bulma umudunu da dile getirerek, “Çin ile ne olacağını göreceğiz, onlarla anlaşma yapabilmeyi çok isteriz” dedi.