Altın Fiyatları Rekor Kırdı, Yükseldi

KÜRESEL TANSİYONUN PİYASALARA ETKİSİ

Küresel düzeyde tansiyonun yüksek olması, piyasalarda önemli bir oynaklık yaratıyor. Bu durum, altın fiyatları üzerinde de ciddi etkiler yapıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi, ABD ile Çin arasındaki artan ticaret gerilimi ve küresel ekonomik büyümeyle ilgili endişelerin yol açtığı etkilerle bugünkü işlemlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ABD’deki ons altın fiyatlarındaki gelişmeler, Türkiye’de gram altın fiyatının da yükselmesine neden oluyor. Gram altın yeni güne yüzde 1.66’lık yükselişle 4 bin 31 lira seviyesine kadar çıktı. Çeyrek altın fiyatları ise 16 Nisan sabahında artış göstererek 6 bin 531 lira düzeyinden işlem görüyor. Öte yandan, gram altın 15 Nisan’da 3.932 TL, çeyrek altın ise 6.477 TL’den satılmıştı.

GRAM ALTININ REKORU

Gram altın 19 Mart 2025 tarihinde 4 bin 68 lira ile rekor kırmıştı. Bu tarihte oluşturulan rekor, piyasalardaki hareketliliğin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

ONS ALTIN FİYATI

16 Nisan itibarıyla, spot altının ons fiyatı yeni güne rekor seviyeden başladı. Ons altın, yüzde 1,62 artış göstererek 3 bin 283 dolara yükseldi. Ayrıca, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1,4 primle 3 bin 286,30 dolara ulaştı.