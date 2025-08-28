Ekonomi

Altın Fiyatları Rekor Kırıyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın piyasasında gözlemlenen yükseliş, dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor. Gram altın fiyatı, gün içerisinde 4 bin 497 TL seviyesine ulaşarak tarihi bir zirve kaydediyor.

ONS ALTINDAKİ ARTIŞ

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatında da artış yaşanıyor. Gün içinde gösterdiği yüzde 0,3’lük artışla 3 bin 400 doları aşan ons altın, 3 bin 406 dolara çıkarak 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini görüyor.

28 AĞUSTOS 2025 ALTIN FİYATLARI

İşte 28 Ağustos 2025 tarihine ait güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.494,1380
Satış: 4.494,5600

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.400,73
Satış: 3.401,43

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.190,6200
Satış: 7.348,6100

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.762,4800
Satış: 29.304,5300

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 29.149,00
Satış: 29.318,00

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.332,99
Satış: 14.693,99

ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.755,83
Satış: 29.298,10

ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.629,16
Satış: 30.368,77

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.451,29
Satış: 3.425,36

