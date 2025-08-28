Altın Fiyatları Rekor Kırıyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın piyasasında gözlemlenen yükseliş, dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor. Gram altın fiyatı, gün içerisinde 4 bin 497 TL seviyesine ulaşarak tarihi bir zirve kaydediyor.

ONS ALTINDAKİ ARTIŞ

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatında da artış yaşanıyor. Gün içinde gösterdiği yüzde 0,3’lük artışla 3 bin 400 doları aşan ons altın, 3 bin 406 dolara çıkarak 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini görüyor.

28 AĞUSTOS 2025 ALTIN FİYATLARI

İşte 28 Ağustos 2025 tarihine ait güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.494,1380

Satış: 4.494,5600

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.400,73

Satış: 3.401,43

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.190,6200

Satış: 7.348,6100

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 28.762,4800

Satış: 29.304,5300

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 29.149,00

Satış: 29.318,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.332,99

Satış: 14.693,99

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 28.755,83

Satış: 29.298,10

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 29.629,16

Satış: 30.368,77

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.451,29

Satış: 3.425,36