Altın Fiyatları Rekor Kırmaya Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARINDA TARİHİ REKOR

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemine ait politikaları ve artan ticaret savaşı kaygılarıyla ons başına 2.900$ seviyesini geçerek yeni bir zirveye ulaştı. Trump’ın “Amerika’nın altın çağı” söylemi yatırımcıları harekete geçirirken, 2024 yılı için %12’lik bir artış beklentisi de dikkat çekiyor. UBS analisti Giovanni Staunovo, “Altın, Trump’ın enflasyon ve jeopolitik gerilim politikalarına karşı bir sigorta haline geldi” diyor.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ ARTIYOR

Trump’ın “karşılıklı gümrük vergileri” tehdidi, altın ithalatında tarife uygulanma riskini gündeme getirdi. New York COMEX’teki altın envanteri %70’ten fazla artış gösterdi ve bu durum stokçuluk kaygılarını tetikliyor. Bank of America’nın gerçekleştirdiği bir ankete göre, olası bir ticaret savaşında altın “en güvenli liman” olarak değerlendiriliyor.

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılından bu yana yıllık 1.000 ton altın satın alarak tarihi bir trend oluşturdu. Türkiye (TCMB), Çin ve Polonya, bu alım yapan ülkeler arasında öne çıkıyor. Goldman Sachs ise ons fiyat tahminini 3.100$’a yükseltti. Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, “Altın, jeopolitik risklere karşı finansal güvenlik sağlıyor” açıklaması yaptı.