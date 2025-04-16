Altın Fiyatları Rekor Kırmaya Devam Ediyor

KÜRESEL TANSİYONUN ETKİLERİ

Küresel düzeydeki yüksek tansiyon piyasalarda da oynaklık yaratıyor. Bu durum altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Altın fiyatları, dolardaki değer kaybı, ABD ile Çin arasındaki artan ticaret gerilimi ve küresel ekonomik büyümeye yönelik endişelerin etkisiyle bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

GRAM ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

ABD’de ons altın tarafındaki gelişmelerin ardından Türkiye’de altının gram fiyatı da artış gösteriyor. Gram altın, yeni güne yüzde 1.66’lık yükselişle 4 bin 31 liraya kadar ulaştı. Çeyrek altın fiyatları ise 16 Nisan sabahında artışla başlamış ve 6 bin 531 liradan alıcı buluyor. Daha önce, 15 Nisan’da gram altın 3.932 TL, çeyrek altın ise 6.477 TL’den işlem görmekteydi.

GRAM ALTINDA REKOR SEVİYE

Gram altın, 19 Mart 2025 tarihinde 4 bin 68 lirayla rekor kırmıştı. Bu durum, yatırımcıların altın alımına yönelmesine neden oluyor.

ONS ALTIN FİYATI YÜKSELİYOR

Spot altının ons fiyatı, 16 Nisan’da yeni güne rekorla başlamış ve yüzde 1,62 artışla 3 bin 283 dolara tırmanmıştır. Ayrıca, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,4 primle 3 bin 286,30 dolara ulaşmış durumda.