Altın Fiyatları Rekor Tazeledi Mi?

GRAM ALTIN TARİHİ REKORUNU KIRDI

Gram altın fiyatları tarihi bir zirveye ulaştı. Orta Doğu’da İsrail’in saldırılarıyla artan gerginlik ve 5 Kasım’da ABD’de gerçekleşecek başkanlık seçimlerine dair belirsizlik nedeniyle altının ons fiyatı 2 bin 770 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için göstergelerin kırmızı olduğunu belirterek, “Gram altın fiyatları düşecek mi, almalı mı satmalı mı?” sorularına yanıt aradı. Altın fiyatlarında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Güvenli liman varlıkları arasında yer alan altın, jeopolitik riskler ve dünya genelinde faiz oranlarının düşürülmesine yönelik süreçle yükseliş eğiliminde.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FAİZ ORANLARI

Yıl başında 2 bin 65 dolardan işlem gören altının ons fiyatı, yıl içinde yaklaşık yüzde 34 değer kazanırken, yılın bu seviyelerde tamamlanması durumunda son 45 yılın en iyi performansına işaret edecek. Bu değerli metalin performansında, Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının iki yıldır süren sıkı para politikasından adım adım geri çekilmeye başlamasının etkisi büyük. Altının bu performansı, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yükseldiği bir dönemde gerçekleşmesiyle dikkat çekiyor.

SİYASİ BELİRSİZLİKLER VE SEÇİM SONUÇLARI

ABD’deki başkanlık yarışı olan Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki seçim kampanyası, birbirine yakın sonuçlar gösteren anketlerle siyasi rekabet ortamını artırırken, belirsizlikleri de besliyor. Analistler, doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesinin altının alternatif maliyetini artırmasına karşın, jeopolitik gerilimlerin yarattığı risk algısının, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmiş olabileceğini belirtiyor. Böylece, altının ons fiyatı 2 bin 770 doların üzerine çıkarak rekor kırarken, TSİ 17.30 itibarıyla, önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 2 bin 769 dolar seviyesinde işlem görüyor.

YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLER

Yeni haftaya satıcılı başlayan altın fiyatları, yatırımcıların kafasında soru işaretlerine yol açtı. “Gram altın fiyatları düşecek mi, almalı mı satmalı mı?” gibi sorulara yanıt arayan Memiş, “Amerika’daki 5 Kasım seçimleri geçsin. Kim başkan olacak? Önümüzdeki haftalarda belli olacak ama yine de orada bir belirsizlik var. Seçim sonuçlarına itiraz olacak mı? Sonuçlar mahkeme sürecine taşınacak mı? Belirsizler bu noktada” şeklinde ifade etti. Yatırım tavsiyelerinde belirsizlik olduğunu söyleyen Memiş, “Piyasalarda belirsizlik var. O yüzden ons altın böyle dar bant aralığında gezinmeye devam ediyor. Yıl sonu ile alakalı 2.800 dolar beklentimiz geçerliliğini koruyor” dedi.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

Gram altın, serbest piyasalarda 3.140 TL seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar için, “Ons altın nereye, gram altın oraya” kuralını hatırlatan Memiş, ons altında düşüş beklentilerinin sürdüğünü vurguladı. Dolar/TL’nin etkisiyle gram altın fiyatındaki geri çekilmelerin ons altına kıyasla daha yavaş gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulundu. Gümüşün ons fiyatı ise 33,83 dolar seviyesinde bulunuyor. Yükselişlerde hedefin 34.80 dolar olabileceğini dile getiren Memiş, alım için erken olduğunu belirtti ve daha önce de ifade ettiği gibi gümüş için 2025 yılında 45-47 dolar seviyesi beklentisinin sürdüğünü vurguladı.