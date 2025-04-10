Altın Fiyatları Tarihî Zirveye Ulaştı

SON DÖNEMDE ARTIŞ GÖSTEREN JEOPOLİTİK RİSKLER

Son zamanda artan jeopolitik riskler, ekonomik durgunluk kaygıları ve ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi, altını “güvenli liman” olarak ön plana çıkarıyor. Altının ons fiyatı önceki gün yüzde 3 yükseldi ve bugün de artışını devam ettiriyor. Geçtiğimiz 12 ayda yüzde 36 değer kazanan altın, yılbaşından bu yana ise yüzde 20’den fazla artış gösterdi. Gümrük vergilerinden etkilenmeyen nadir emtialardan biri olmasıyla dikkat çekiyor.

TARİFE RESTLEŞMESİ VE CEVAP

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da açıkladığı gümrük vergisi paketi ile Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125 oranında artırdığını duyurmuştu. Buna karşılık Çin, aynı oranda misilleme yaparak ABD’den ithal ürünlere uygulanan gümrük vergisini yüzde 84’e çıkardı ve “Ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz” mesajını verdi. Beyaz Saray, Trump’ın belirttiği yüzde 125’lik oranın sadece karşılıklı tarifeleri kapsadığını, fentanil krizi kaynaklı ek vergilerle birlikte toplam oranın yüzde 145’e ulaştığını açıkladı.

DOLARDAKİ DEĞİŞİM VE KÜRESEL ETKİ

Dolar endeksi, avro, Japon yeni ve diğer önde gelen para birimleri karşısında yüzde 1,80 değer kaybederek 101,08 seviyesine geriledi. Trump’ın bazı ülkelere yönelik gümrük vergilerini 90 gün boyunca askıya aldığı açıklaması, küresel borsalarda bir miktar canlanma sağlasa da, altın fiyatlarındaki yükselişi engelleyemedi. Uzmanlar, ticaret savaşının küresel ekonomide oluşturabileceği yavaşlama riski üzerine uyarılarda bulunuyor.