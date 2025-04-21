Altın Fiyatları Tarihi Rekor Kırıyor!

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER ETKİSİYLE REKOR ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde, küresel belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelere ulaşıyor. ABD’nin ticaret savaşları ve gümrük tarifeleriyle ilgili uygulamaları, küresel enflasyonu artırırken, ekonomik durgunluk beklentileri yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ons altın güne 3328 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 3328 dolar, en yüksek ise 3405 dolar seviyelerini gördü. Şu an 3402 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, direnç seviyesinin 3384-3402 dolar aralığında olduğunu ve bu seviyenin aşılması halinde 3433 dolara kadar bir yükseliş beklediklerini dile getiriyor.

GRAM ALTINDA ZİRVENİN DİP NOKTASI

Gram altın, güne 4076 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 4076 lira, en yüksek ise 4181 lira seviyelerini gördü. Şu an 4180 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da gram altın 4202 liradan alınırken, 4249 liradan satılmakta.

YATIRIMCILARA GÜVENLİ HAREKET UYARISI

Analistler, altın fiyatlarının küresel ekonomik gelişmelere karşı duyarlı olduğunu ve yatırımcıların dikkatli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle ons altının direnç seviyelerinin kırılması durumunda hızlı yükselişlerin yaşanabileceği, fakat ani geri çekilmelerin de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtiliyor.