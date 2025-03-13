Altın Fiyatları Tarihi Zirvede!

ALTIN FİYATLARINDA TARİHİ SEVİYELER

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle tarihi seviyelere erişti. Küresel ticaret savaşlarının tırmanma olasılığı ve ABD ekonomisinin resesyona gireceğine dair endişeler, altına olan talebi artırırken, fiyatlar yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

ABD’DEN GELEN GELİŞMELER ALTINI DESTEKLİYOR

ABD’nin ek gümrük vergileri uygulaması, ticaret savaşlarının karşılıklı olarak başlayabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu durum, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Ayrıca, euronun değer kazanması doları geriletti ve bu durum altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketine katkıda bulundu.

ONS ALTIN REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

Altının ons fiyatı güne 2.946 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 2.933 dolar, en yüksek ise 2.960 dolar seviyelerini gördü ve şu anda 2.960 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Gram altın, piyasaya 3.452 TL seviyesinden giriş yaptı. Gün içerisinde 3.452 TL’yi en düşük, 3.485 TL’yi en yüksek seviyede gördükten sonra, şu an 3.484 TL’den alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN ALIM SATIM FARKI BÜYÜYOR

Kapalıçarşı’da gram altın 3.490 TL’den alınırken, 3.531 TL’den satılıyor. Altın fiyatlarının küresel ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak hareket etmeye devam etmesi bekleniyor. Yatırımcılar, yeni zirvelere ulaşılması yönünde umutlu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ ALTINA YÖNELİME DİKKAT ÇEKİYOR

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altının tarihi zirveyi görmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz, “Altın, son 11 haftaya baktığımız zaman 8 hafta art arda yükselmişti. Sonrasında ufak bir düzeltmeye girerek yeniden yükselişe geçti. Ancak bir noktada beklemedeydi” şeklinde konuştu. Belirsizliklerin yatırımcıları güvenli liman niteliğinde olan altına yönlendirdiğini ifade etti.

Eryılmaz, “Ons altında 2930, gram altında 3440 seviyesini geçer mi? diye düşünüyorduk. Ancak ikinci bir destek geldi. ABD’de açıklanan TÜFE ve ÜFE, beklentinin altında hızlı geriledi. Bu, Fed’in enflasyonu kontrol altına alabilmesi için daha hızlı faiz indirmesi olasılığını gündeme getirdi” dedi.

Yatırımcılar için önemli olan ekonomik verilerin ilerleyen günlerde altının seyri üzerinde belirleyici olabileceğini vurgulayan Eryılmaz, “Enflasyon beklentisi ve tüketici güveni verileri olumsuz gelirse altının hızlı yükselişi gündeme gelebilir. Ancak altın belli seviyelerde kar satışlarına maruz kalabiliyor. Bu nedenle dikkatli olmak lazım” ifadelerini ekledi.